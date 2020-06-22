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Взрыв на Позняках: экс-министр назвал причину Владимир Омелян заявил о "коллективной безответственности"

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире канала "Украина 24" назвал причиной взрыва в жилом доме в Киеве на Позняках аварийное состояние украинских газовых сетей.

"Я склонен считать, что в лучшем случае найдут какого-то стрелочника, что кто-то забыл что-то прикрутить или случилось само собой. Но проблема гораздо глубже. Мы имеем абсолютно изношенные газовые сети - тысячи километров без надлежащего ухода", - отметил Омелян.

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По его словам, "трагизм ситуации заключается в том, что на самом деле есть и коллективная безответственность".

"Поставщики газа, согласно закону, отвечают лишь за сети, которые доходят до дома, в абсолютном большинстве случаев. А дальше это уже забота или объединенной общины, или просто ответственность владельца квартиры. Раньше было, что за сети отвечали до соединения с квартирой, а дальше в доме - ваша ответственность", - пояснил экс-министр.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, разрушены квартиры на нескольких этажах, три человека погибли.

Полиция открыла дело из-за нарушения правил противопожарной безопасности, основная версия - взрыв газа.