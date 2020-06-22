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Взрыв в Киеве: нардеп объяснил, как избежать повторения трагедии Алексей Кучеренко призвал отказываться от газа в жилых домах

В Украине в новых многоэтажных домах нужно отказываться от газа в пользу электричества, а старые дома необходимо оборудовать датчиками для мониторинга возможных утечек газа.

Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" нардеп от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко, комментируя мощный взрыв в жилом доме в Киеве на Позняках.

"Газ - это всегда опасность. Как по мне, в новых многоэтажках надо вообще запрещать газ, переходить на электричество. Газ нужен для центрального отопления в котельных - так делает Европа, а в домах его не должно быть. Но надо вкладывать деньги в электрические сети, надо, чтобы цена на электроэнергию была адекватной", - заявил Кучеренко.

Нардеп отметил, что в каждом городе, начиная с Киева, надо за счет города устанавливать газовые детекторы, которые "принудительно отключают аппаратуру подачи газа, если там есть концентрация газа".

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Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, разрушены квартиры на нескольких этажах, три человека погибли.

Полиция открыла дело из-за нарушения правил противопожарной безопасности, основная версия - взрыв газа.