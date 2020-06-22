18:25, Сегодня

Сколько "живут" украинские дороги: в "Укравтодоре" рассказали о сроках Глава "Укравтодора" рассказал, сколько времени могут простоять дороги без ремонта

Сколько времени должна эксплуатироваться автомобильная дорога, рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков в эфире канала "Украина 24".

"В зависимости от ремонта 5-10 лет только гарантийный срок должен быть именно на дорогу. Но для примера я всем говорю, если говорить о нормально сделанной дороге, например, трасса Киев — Чоп — первый участок этой трассы вводился в эксплуатацию в 2003 году, 17-18 лет назад. И они до сих пор служат. Там гарантийный срок был 10 лет, но если оно сделано нормально, то оно стоит. И только со следующего года мы будем подходить к ремонту этих участков. Но сейчас они почти 20 лет отстояли", — рассказал он.

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При этом Кубрак отметил, что украинские дороги в подавляющем большинстве все отслужили свой срок.

"У нас большинство дорог построены в семидесятые годы. Они уже свое полностью отработали", - подчеркнул он.

Ранее глава "Укравтодора" рассказал о проектах новых дорог и о том, кто будет контролировать их качество.