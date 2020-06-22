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Компенсации жильцам дома на Позняках: Кличко назвал два варианта "Мы предложили Кабинету министров принять участие"

О том, как решается вопрос с жильем для людей из дома на Позняках, в котором произошел взрыв, рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала "Украина 24".

"Мы понимаем, что в один момент 125 человек остались без крыши над головой. Нам срочно нужно решить, где люди будут дальше жить. Временно мы предоставили предложение. Но что касается дальнейшей судьбы людей, мы предложили Кабинету министров принять участие. Многие люди, проживающие в этом доме, являются сотрудниками государственных предприятий", — сказал он.

По словам Кличко, есть два направления, которые рассматриваются.

"Одно — материальная компенсация по рыночной цене для каждого жителя на приобретение соответствующего жилья. С другой стороны, есть альтернативный вариант, который сами жильцы могут выбрать, — может быть, есть квартиры, которые мы готовы дать этим жителям", — сказал он.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, пострадали квартиры на нескольких этажах, три человека погибли.