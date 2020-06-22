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Авиаперелеты во время карантина: эксперт дал советы украинцам Пассажиров призывают не рассчитывать на перевозчика

Эксперт по авиационному праву Андрей Гук в эфире канала "Украина 24" дал советы украинцам, которые планируют авиарейсы во время карантина.

"Надо понимать, что ответственность за выполнение всех правил въезда, транзита, выезда, пересечения границы, получения всех документов для путешествия несет исключительно пассажир. По официальным правилам, перевозчик не отвечает за это. Если есть основания, чтобы отказать в перевозке именно в связи с отсутствием каких-либо документов или с запретом для определенных граждан для въезда в другую страну, перевозчик имеет право отказать и даже не компенсировать средства за это", - отметил Гук.

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По его словам, пассажирам "надо быть очень аккуратными, изучать все правила, делать это самостоятельно, не рассчитывая на перевозчика".

Эксперт также посоветовал изучать интерактивную онлайн-карту от МИД Украины, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для украинцев в любой стране мира в связи с пандемией коронавируса.

Как отметил Гук, "все данные, которые публикует МИД, являются чрезвычайно полезными, ими стоит пользоваться".

Напомним, ранее эксперт по авиационной экономике Артур Винюков-Прощенко в эфире канала "Украина 24" рассказал, как долгий карантин повлияет на стоимость билетов.

Украина с 15 июня возобновила международное авиасообщение, однако многие страны сохранили ограничения на въезд.