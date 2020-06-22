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"Как в обычном общежитии": в каких условиях живут люди после взрыва на Позняках Руководство школьного интерната, где поселили людей с Позняков, показало условия в комнатах

В Киеве продолжаются работы на месте взрыва в жилом доме на Позняках, людей временно переселили в здание школьного интерната. Подробности рассказали журналисты "Украина 24" с места событий.

Людей переселили в интернат специализированной школы №12, который пустует из-за летних каникул. Вчера в здание поселили 45 людей, а в целом до утра зарегистрировались 56 людей, которым негде было остаться ночевать. Сейчас почти никого в здании нет, так как жители поехали на место взрыва. Большинство хочет попасть в свои квартиры, чтобы забрать документы и какие-то вещи, так как вчера они выбежали из квартир, не успев ничего взять.

Люди, которые поселились в интернат, рассказали, что условиями более-менее довольны, все как в обычном общежитии. На каждом этаже есть несколько душевых кабинок, по две кухни, где можно приготовить еду. Кроме того, местная власть и волонтеры организовали доставку еды, средств гигиены и прочих необходимых вещей.

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Руководство интерната показало комнаты и условия, в которых живут эвакуированные люди. Семьи живут в отдельных комнатах. Директор школы рассказал о расселении.

"Комнаты от двух до шести спальных мест, на этажах по четыре душевые, шесть умывальников, туалетная комната. На каждом этаже есть по две мини-кухни", — сказал он.

Кроме того, из-за карантина все жители, которых заселяли, должны пройти тест на коронавирус, его уже сдали 18 человек, все тесты отрицательные. Остальные пройдут тест сегодня.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, разрушены квартиры на нескольких этажах, три человека погибли.