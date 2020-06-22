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"Дали постельное, зубную щетку": что с эвакуированными после взрыва на Позняках Женщина из дома на Позняках, где взорвался газ, рассказала о том, что не может забрать из квартиры документы

В Киеве продолжаются работы по разбору завалов на месте взрыва в жилом доме на Позняках. Жителей пострадавшего дома временно выселили. Одна из пострадавших рассказала "Украина 24", как все произошло и как их разместили на ночлег.

"На момент взрыва мы с сыном были дома, все это слышали и пережили. Мы выбежали на улицу в чем были, потому что сразу не поняли, что происходит. Слава богу, наша квартира не обрушилась. Мы на третьем этаже, а пострадали этажи выше. Мы смогли спуститься, лестничный пролет был целый. И весь день мы вчера были возле дома, потому что мы вышли в чем были, без документов и без денег, без вещей", — сказала она.

Женщина рассказала, что она до сих пор не может забрать из квартиры свои документы и деньги.

"Мы надеялись, что у нас получится хотя бы документы забрать и ценные вещи. Мы переживали, чтобы не было мародерства. До вечера мы были там, нам пообещали, что за ночь укрепят конструкции, и будет каким-то образом, возможно, МЧС-ники помогут вынести хотя бы документы и деньги. Обещали, что приедут, отвезут нас, и будет какая-то информация. Но пока что я звонила, мне сказали: "За вами не едут, информации, что вас пустят или как-то вынесут необходимое, нет", — рассказала женщина.

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По ее словам, необходимыми вещами их обеспечили в интернате, где поселили пострадавших, однако она хочет поскорее вернуться домой.

"Сюда мы приехали поздно вечером, нас привезли машиной "Красного креста". Некоторые люди приехали, взяли пайки и уехали, кому есть где переночевать у друзей и родственников. Комнаты как в обычном школьном лагере. Постельное белье нам дали, зубную щетку и пасту, то есть необходимый минимум. Но мы бы хотели долго тут не задерживаться", — рассказала она.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, пострадали квартиры на нескольких этажах, три человека погибли.