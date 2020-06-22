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Взрыв в Киеве: в "Слуге народа" рассказали о компенсациях жильцам Депутат из "Слуги народа" рассказала, где и как разместили людей из дома на Позняках, в котором взорвался газ

В Киеве решается вопрос с жильем для людей, чьи квартиры были разрушены в результате взрыва в жилом доме на Позняках. Подробности рассказала народный депутат из фракции "Слуга народа" Леся Забуранная в эфире канала "Украина 24".

"По предварительной версии правоохранителей, проблема случилась из-за замены счетчиков газа на какой-то некачественный агрегат, который не сумел сдержать концентрацию газа, и в одной из квартир произошел взрыв. Пострадал фактически весь стояк, это 40 квартир. Под завалами были найдены трое погибших. Трех человек в состоянии средней тяжести доставили в больницы", — сообщила она.

Забуранная также рассказала, как был решен вопрос с жильем для людей из пострадавшего дома.

"Жителей этого подъезда и соседнего временно переселили в интернат на Харьковском шоссе, 41. Я лично проконтролировала условия размещения людей, обеспечены ли они гигиеническими средствами, питанием, водой. Все было хорошо, вчера и сегодня все были накормлены. Конечно, они в стрессовом состоянии. Они идут на контакт, но находятся в состоянии полной неопределенности. Поэтому необходимо понять, что делать дальше. Вчера у нас было короткое совещание с главой КГГА, и с Кличко мы приняли решение, что нужно апеллировать к правительству, чтобы местный и государственный бюджет смогли в долях компенсировать людям затраты на приобретение нового жилья", — сказала она.

По словам депутата, было принято решение, что людям будет компенсирована стоимость жилья по рыночным ценам по тем метрам, которыми они владели, и будет выплачена единоразовая материальная помощь. До тех пор, пока люди не смогут себе купить новое жилье, они будут находиться в интернате, рассказала депутат. По ее словам, многие торговые сети в районе оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, разрушены квартиры на нескольких этажах, три человека погибли.