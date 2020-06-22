Взрыв в Киеве: новые подробности о разборе завалов и поиске пропавших

Под завалами дома на Позняках ищут еще двух человек

Взрыв в Киеве: новые подробности о разборе завалов и поиске пропавших

В Киеве продолжаются спасательные работы на месте взрыва в жилом доме на Позняках. Подробности рассказали журналисты "Украина 24" с места событий.

Спасатели установили специальные тросы и балки для стабилизации конструкции здания. Работали всю ночь, но  пришлось временно прекращать работы, так как одна из стен, выходящая во двор, деформировалась, и была угроза обвала. Сейчас в доме работают трое спасателей, они разбирают конструкции.

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Спикер ГСЧС Светлана Водолага рассказала журналистам, что сначала из дома эвакуировали всех жителей, а ночью жители соседних подъездов смогли вернуться и переночевать дома. Для этого им даже включили свет, но газоснабжения в доме нет. Также до сих пор ищут двух людей. Родственники постоянно просят спасателей помочь в поисках и сделать минуту тишины, чтобы позвонить пропавшим и послушать, нет ли каких-то признаков.

Возле дома развернуто несколько палаток ГСЧС, там работают медики и психологи. Однако массовых обращений не было. Пятеро жителей дома обратились к медикам, двое сейчас находятся в больнице, но это связано больше с психологическим состоянием людей.

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Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, пострадали квартиры на нескольких этажах, три человека погибли.

Источник Украина 24 Теги Киев взрыв