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Мы не можем пока позволить людям вернуться домой — Кличко о взрыве на Позняках Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, где устроили временное жилье для выселенных из-за взрыва людей

Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что жители дома, соседнего с пострадавшим от взрыва на Позняках, смогут вернуться в свои квартиры завтра. Об этом он заявил на брифинге.

"Извините за временные неудобства. Выводы сделают эксперты и они могут дать гарантии, но несущие конструкции с высокой вероятностью не повреждены, и вы завтра вернетесь в свое жилище. Когда будут подписаны результаты экспертиз, вы будете иметь возможность вернуться, каждый сможет ознакомиться с результатами", — сказал он.

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Кличко рассказал, какие дальнейшие действия будут предприняты в отношении жильцов пострадавшего дома и соседних.

"Официально три погибших, судьба как минимум трех неизвестна. В доме 40 квартир (очевидно, в подъезде - Ред.), 125 официально прописанных, мы предоставили помощь всем, кто к нам обратился. Большая часть людей - сотрудники "Укрзализныци", им пошли навстречу и выделили жилье в отелях на центральном вокзале. Надо дать ответ, что действительно произошло — взрыв газа, взрывчатки или другая версия. Будут выводы экспертов о состоянии дома, исходя из этого мы предпримем дальнейшие действия. Несущие стены повреждены достаточно сильно, это визуально видно. Исключительно исходя из безопасности жителей проходит обследование домов, которые находятся рядом, мы не можем пока позволить вернуться людям в свои квартиры", — сказал он.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, пострадали квартиры на нескольких этажах, три человека погибли.