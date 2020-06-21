Взрыв в Киеве: число погибших снова выросло

В ГСЧС сообщили о новой жертве взрыва в жилом доме на Позняках

Взрыв в Киеве: число погибших снова выросло

На месте взрыва в жилом доме на Позняках найдено тело третьего погибшего. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.

"На эту минуту найден третий погибший – это мужчина, по возрасту и из какой он квартиры - информацию уточняем, было повреждение с 4 по 8 этажи, и точно невозможно выяснить. По двум предыдущим жертвам – это женщины 1943 и 1975 года рождения. Под завалами еще могут находиться люди, но однозначно утверждать не можем. Мы можем утверждать только после нахождения тел. По работам – сейчас постоянно на месте работают 466 человек", — рассказал он.

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Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, пострадали квартиры на нескольких этажах.

Источник Украина 24 Теги Киев взрыв