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Взрыв на Позняках: появились новые подробности о жертвах и пострадавших Спасатели ищут на месте взрыва на Позняках троих человек

Продолжаются работы на месте взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве. Подробности в сюжете телеканала "Украина 24".

Сейчас известно, что идет розыск трех человек, которые могут находиться под завалами. Подтвердилась информация о двух погибших, одна из них пенсионерка 1943 года рождения, возможно, именно в ее квартире произошел взрыв. Соседи знают ее как женщину порядочную, она была внимательна к коммунальным проблемам, что исключает любую небрежность с ее стороны.

В целом было разрушено несколько перекрытий. Девушка, которую спасли и которая общалась с журналистами "Украина 24", сказала, что под завалами, возможно, остается семья одной из спасенных женщин.

Тем временем спикер МВД Артем Шевченко рассказал, как продвигаются работы по разбору пострадавшей части дома.

"Идет активная работа по разбору завалов в непростых условиях, конструкции нестабильны, существует вероятность дальнейших обвалов. Жертвы потенциально еще могут быть, но это станет известно, когда будут полностью разобраны завалы в нескольких квартирах. Были снесены массивные бетонные перекрытия, обломки были раскиданы на большое расстояние, повреждены несколько автомобилей, которые находились довольно далеко от эпицентра. Проводятся следственные действия, исследуются вещественные доказательства — элементы газовых коммуникаций", — сказал он.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, пострадали квартиры на нескольких этажах, погибли две женщины.