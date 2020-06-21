Взрыв на Позняках: появились новые подробности о жертвах и пострадавших

Спасатели ищут на месте взрыва на Позняках троих человек

Взрыв на Позняках: появились новые подробности о жертвах и пострадавших

Продолжаются работы на месте взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве. Подробности в сюжете телеканала "Украина 24".

Сейчас известно, что идет розыск трех человек, которые могут находиться под завалами. Подтвердилась информация о двух погибших, одна из них пенсионерка 1943 года рождения, возможно, именно в ее квартире произошел взрыв. Соседи знают ее как женщину порядочную, она была внимательна к коммунальным проблемам, что исключает любую небрежность с ее стороны.

В целом было разрушено несколько перекрытий. Девушка, которую спасли и которая общалась с журналистами "Украина 24", сказала, что под завалами, возможно, остается семья одной из спасенных женщин.

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Тем временем спикер МВД Артем Шевченко рассказал, как продвигаются работы по разбору пострадавшей части дома.

"Идет активная работа по разбору завалов в непростых условиях, конструкции нестабильны, существует вероятность дальнейших обвалов. Жертвы потенциально еще могут быть, но это станет известно, когда будут полностью разобраны завалы в нескольких квартирах. Были снесены массивные бетонные перекрытия, обломки были раскиданы на большое расстояние, повреждены несколько автомобилей, которые находились довольно далеко от эпицентра. Проводятся следственные действия, исследуются вещественные доказательства — элементы газовых коммуникаций", — сказал он.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, пострадали квартиры на нескольких этажах, погибли две женщины.

Источник Украина 24 Теги Киев взрыв