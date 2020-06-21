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"Увидела, что нет лестницы и не могу выбраться": жительница дома на Позняках о взрыве Жителей подъезда, в котором случился взрыв, эвакуировали из дома через крышу

Спасенная женщина из дома на Позняках, в котором случился взрыв, в эфире канала "Украина 24" рассказала о произошедшем.

"Я пробежала три пролета. Моя квартира на 10 этаже, по диагонали от эпицентра. Увидела, что нет лестниц и я не могу физически выбраться, после этого меня эвакуировали пожарные, которые приехали через 40 минут. Крыша была закрыта на замок, они выбивали дверь, и вывели меня через крышу, через соседний подъезд. Надеюсь, что мэр поможет жителям. Внизу нарушены несущие конструкции, и невозможно вернуться", — рассказала она.

Женщина также сообщила, что пока не знает, где будет жить.

"Меня пока забрали друзья, но надо решить вопрос с жильем. Мне лично ничего не обещали, оставила свои данные в штабе, больше новостей узнаю именно через выпуски новостей. Успела забрать документы и вынесла кошку. Говорят, что, возможно, не смогу вернуться и забрать вещи. Жалко, делала ремонт и недавно заселилась. Но зато осталась жива", — сказала она.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, пострадали квартиры на нескольких этажах. По последним данным, погибли две женщины.