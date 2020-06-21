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Взрыв в Киеве — число погибших увеличилось Спасатели нашли еще одной погибшей на месте взрыва в жилом доме на Позняках

На месте взрыва в доме на Позняках найдено еще одно тело погибшего. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий на брифинге.

"Проводится разборка конструкций, сейчас пока нет выводов экспертов о причинах взрыва. По состоянию на 18:00 есть информация о том, что на 6 этаже найдено еще одно тело женщины, по состоянию на 18:00 у нас уже два погибших. Пока выясняется, кто это, и другие данные по этой женщине", — сказал он.

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Представитель ГСЧС рассказал, какие меры сейчас предпринимаются на месте ЧП.

"Когда уберем все конструкции, которые могут упасть, строением будут заниматься коммунальные службы и КГГА. Версии со взрывчаткой по-прежнему рассматриваются. Сколько будет длиться расчистка, сказать невозможно, и вряд ли кто-то это скажет. В лагере для пострадавших работают психологи, полиция устанавливает личности. Сотрудники полиции проводят обход и обзвон, чтобы выяснить, кто теоретически мог остаться в здании", — рассказал он.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, пострадали квартиры на нескольких этажах.