"Просили о помощи, но плиту поднять нельзя": очевидец о взрыве на Позняках

Киевлянин рассказал о людях, которые остались под завалами

"Просили о помощи, но плиту поднять нельзя": очевидец о взрыве на Позняках

Очевидцы рассказали подробности о взрыве в жилом доме на Позняках. У собеседника журналистки канала "Украина 24" в обвалившемся доме остались знакомые.

"У меня там кум, кума и племянник, на 6 этаже... Дочка успела, она в ванне мылась в это время, и после этого взрыва ее вывели... Слышала, говорит, как мать, отец и брат просили о помощи, но поднять ту плиту нельзя было, которая упала на них. Больше ничего не могу сказать, жду, может, найдут кого-то, дай Бог, будут живые", — рассказал он.

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Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, пострадали квартиры на нескольких этажах.

В настоящее время известно об одной погибшей, женщине 1943 года рождения.

Источник Украина 24 Теги Киев взрыв