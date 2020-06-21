"Просили о помощи, но плиту поднять нельзя": очевидец о взрыве на Позняках

Очевидцы рассказали подробности о взрыве в жилом доме на Позняках. У собеседника журналистки канала "Украина 24" в обвалившемся доме остались знакомые.

"У меня там кум, кума и племянник, на 6 этаже... Дочка успела, она в ванне мылась в это время, и после этого взрыва ее вывели... Слышала, говорит, как мать, отец и брат просили о помощи, но поднять ту плиту нельзя было, которая упала на них. Больше ничего не могу сказать, жду, может, найдут кого-то, дай Бог, будут живые", — рассказал он.