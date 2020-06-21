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Взрыв в Киеве — врач дал советы о помощи пострадавшим в ЧП Что нужно делать при аварии и как помогать пострадавшим

В Киеве 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на Позняках. Врач Юрий Сак рассказал в эфире "Украина 24", как нужно действовать в случае чрезвычайной ситуации, чтобы помочь пострадавшим.

"Для начала главное – не паниковать и разобраться, какие травмы получили люди. Как правило, в таких случаях это переломы костей, конечностей, синдром долгого сдавливания, внутренние и внешние кровотечения. Поэтому если массовое повреждение людей — необходимо, чтобы помощь оказывали несколько команд. Ни в коем случае нельзя сразу вытягивать из-под завалов, надо сначала убедиться, насколько поврежден человек, и только после того, как видим, что мы делаем, за что мы тянем, или видим состояние человека – только после этого несколько человек одного человека осторожно держат, а другие поднимают то, чем придавило", — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что очень важно при оказании помощи слушать координаторов.

"Как правило, это все происходит в панике и очень важно, чтобы был координатор, который бы говорил, кому что делать. Как правило, паникуют люди с повреждениями средней и легкой тяжести, если человек в тяжелом состоянии – он не кричит. Надо на это обращать внимание. И обязательно должны предоставлять помощь специалисты, а простые люди должны выполнять их указания. Очень опасно, когда один помогает, а 10 снимают на телефоны, поэтому по требованию человек должен отложить телефон и присоединяться к помощи. До приезда скорой надо провести сортировку пострадавших по степени тяжести, от этого будет зависеть объем помощи для каждого", — рассказал врач.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв. Разрушено несколько квартир на четырех этажах здания, одна женщина погибла.