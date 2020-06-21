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Взрыв на Позняках — в ГСЧС озвучили новые данные о погибшей В ГСЧС рассказали, сколько людей эвакуировали из пострадавшего от взрыва дома и что известно о погибшей

О работах на месте взрыва в жилом доме на Позняках рассказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий на брифинге.

"В 10:00 произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси, вследствие взрыва были повреждены строительные конструкции 4, 5, 6, 7 и 8 этажей. Работают подразделения Нацполиции и ГСЧС, Коммунальная служба спасения. Эвакуировано 23 человека, трое были деблокированы из конструкций", — рассказал он.

Также Хорунжий сообщил последние данные о жертвах и пострадавших.

"Есть информация об одной погибшей — это пожилая женщина 1943 года рождения, предварительно, собственница квартиры, где был взрыв. Что стало причиной взрыва — исследуют эксперты. Официальной информации о нахождении в завалах ребенка не поступало, не могу ее подтвердить. Создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Работают подразделения, устанавливают распорки по дому для стабилизации конструкции, на 8 этаже устанавливаются тросы. Сколько людей находится под завалами – пока неизвестно", — сказал он.

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Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, пострадали квартиры на нескольких этажах.