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"Перекосило окно, обвалился балкон" — жители рассказали о взрыве на Позняках Жители дома на Позняках, где взорвался газ, не могут забрать из квартир документы

В Киеве 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на Позняках. Подробности в сюжете канала "Украина 24".

В настоящее время есть погибшие, но до сих пор не известно точное их количество, рассказала журналистка "Украины 24". По последним данным, погибла одна женщина на седьмом этаже, который является эпицентром взрыва, полиция говорила о двух людях. Рассматриваются разные версии, в том числе взрыв газа и действие взрывного устройства.

Не все люди, эвакуированные после трагедии, забрали документы; некоторых уже начали пускать в соседние подъезды, но ждать все равно нужно на улице.

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Жительница пострадавшего дома рассказала, как все произошло.

"Мы проснулись от ужасного взрыва, не поняли, что произошло, потому что взрыв был такой силы, что мы просто начали хватать вещи, собирать документы. Часть не взяли, потому что почувствовали запах газа и поняли, что надо уходить. Перекосило окно, не смогла его закрыть, разрушился балкон. Нас готовили к тому, что может быть обвал. Пока не знаем, где будем ночевать", — сказала она.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв. Разрушено несколько квартир на четырех этажах здания. Под завалами могут оставаться до шести человек.