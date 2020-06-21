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В Украине обычно две причины — юрист о взрыве на Позняках Юрист рассказала, кто обычно оказывается виновным во взрывах газа в жилых домах

Как будут возмещать ущерб людям, пострадавшим из-за взрыва в доме на Позняках, рассказала юрист-криминолог Анна Маляр в эфире канала "Украина 24".

"Будет все решать комиссия, которая должна оценить степень ущерба для дома и степень безопасности для людей, которые там проживают. Возмещать убытки можно будет только по факту установления причин взрыва, тогда будет понятно, кто должен возмещать ущерб. И самостоятельно это будет сложно сделать, надо обращаться к юристу, который поможет сделать оценку ущерба, точно сказать, что можно из этого возместить и к кому обратиться. Но государство должно людям предоставить жилье на определенное время", — сказала она.

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Маляр рассказала, кто обычно в подобных случаях признается виновным.

"Ущерб возмещает тот, кто является виновным в трагедии, есть несколько официальных версий, и пока это неизвестно. Но я скажу, что в Украине обычно две причины: нарушение правил безопасности самими жителями, либо обслуживающей компанией. Чаще всего - по вине поставщиков газа и компаний, предоставляющих услуги. Вряд ли компания сможет избежать ответственности, учитывая общественный резонанс", — сказала она.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв. Предварительная причина - взрыв бытового газа. Разрушено несколько квартир на четырех этажах здания. Под завалами могут оставаться до шести человек.