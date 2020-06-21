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Взрыв в Киеве: полиция взялась за газораспределительную компанию По последним данным, под завалами могут находиться шесть человек

В Киеве 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на Позняках. Предварительно причиной считают взрыв газа. Есть как минимум одна жертва, пострадали квартиры на нескольких этажах. Подробности в сюжете канала "Украина 24".

"Взрывом поражены 5 ,6, 7 и 8 этажи, работают пожарные и спасатели. Мы пообщались с людьми из дома, они взяли с собой самое необходимое, но некоторые не успели взять даже документы, многие с домашними животными. Все они ждут, когда можно будет зайти в свои квартиры, после проверки дома", — рассказала журналистка "Украины 24".

Люди из соседних домов говорят, что, несмотря на то, что их дома не повреждены, есть вероятность обвала. В этих домах повреждены окна и двери. По последним данным, под завалами могут находиться шесть человек.

Тем временем комментарий дал министр внутренних дел Арсен Аваков: "Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное окружение полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров"

Как сообщается, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при обращении с газом, которое привело к тяжелым последствиям.

По словам Авакова, полиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала многоэтажку.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

Добавим, на месте происшествия работают 25 единиц техники и более 100 человек личного состава. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, рассматриваются две версии: взрыв бытового газа и взрыв взрывного устройства.