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Без болельщиков играть сложно — гендиректор "Шахтера" "В какие-то моменты казалось, что мы играем товарищеский матч"

Футболистам очень сложно играть без поддержки болельщиков. Об этом рассказал генеральный директор ФК "Шахтер" Тимофей Палкин в эфире канала "Украина 24", комментируя победу "Шахтера" над "Александрией" и досрочное чемпионство "горняков".

"Ситуация в очередной раз доказала: без болельщиков играть сложно, они являются сердцем футбола, без них этот вид спорта, по большому счету, никому не нужен. Футбол требует серьезных эмоций", — сказал он.

Палкин выразил надежду, что в ближайшее время зрителей начнут пускать на стадионы.

"Без болельщиков было очень сложно, в какие-то моменты казалось, что мы играем товарищеский матч, но главное то, что футбол вернулся, поэтапно мы входим в рабочую струю, и я надеюсь, что в ближайшее время разрешат болельщикам присутствовать на стадионе", — сказал он.

Напомним, 20 июня футбольный клуб "Шахтер" досрочно, за пять туров до финиша, стал чемпионом Украины по футболу.