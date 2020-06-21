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Взрыв в Киеве: работы на месте ЧП продолжаются — видео В Киеве из-за взрыва разрушены квартиры на четырех этажах жилого дома

В Киеве 21 июня взорвалась часть дома на Позняках. Предварительной причиной происшествия считается взрыв газовоздушной смеси, однако рассматриваются и другие версии, в частности действие взрывного устройства. Подробности — в сюжете канала "Украина 24".

На месте взрыва до сих пор работают люди, привлечено около 100 человек и около 23 единиц техники, спасатели продолжают разбирать завалы.

По данным ГСЧС, погиб один человек (пожилая женщина), полиция давала данные, что погибли два человека. На другой стороне дома устроили площадку, где можно выпить воды, поесть, получить первую помощь.

В разрушенных квартирах проживали около 100 человек.

Взрыв произошел на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. На место происшествия приехали мэр Киева Виталий Кличко, глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, министр внутренних дел Арсен Аваков.