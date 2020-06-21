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Взрыв в столичной многоэтажке: появились новые детали Точное количество жертв пока неизвестно

В многоквартирном доме в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв. Предварительная причина - взрыв бытового газа. Разрушено несколько квартир.

В репортаже канала "Украина 24" сообщается, что существует угроза обвала всего дома, поэтому жильцов временно переселят в интернат на Харьковском шоссе; всего на данный момент эвакуировано 23 человека и три человека спасены из-под завалов.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, пока нельзя назвать точное количество погибших, по последним данным, погибла пожилая женщина.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что разрушены маршевые проходы между 5-8 этажами, работы будут вестись круглосуточно. На месте работают 25 единиц техники и более 100 человек личного состава.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, рассматриваются две версии: взрыв бытового газа и взрыв взрывного устройства.