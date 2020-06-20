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Справились далеко не все учителя – эксперт о школьном обучении онлайн Для учителей карантин был стрессом, считает Николай Скиба

Во время карантина в Украине подавляющее число школьных учителей не справилось с дистанционным обучением и уроками в режиме онлайн.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба.

"Для учителей карантин был стрессом, когда быстро надо было овладевать цифровыми образовательными платформами при отсутствии методических рекомендаций, контента. Контент приходилось разрабатывать самостоятельно, и справились далеко не все", - сказал эксперт.

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Скиба привел данные опроса Госслужбы качеств образования, согласно которым лишь 17% опрошенных педагогов разработали собственные уроки онлайн и дистанционно обучали.

"Большинство просто отправляли задания на "Вайбер" или вывешивали на сайтах школ. Это раздражало родителей, все устали от этого. Когда закончился год - все выдохнули с облегчением", - отметил он.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий в эфире канала "Украина 24" рассказала, как изменится учебный год в школах в связи с вынужденным перерывом в обучении из-за карантина.