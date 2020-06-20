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В Закарпатье мать назвала ребенка Зеленский: президента позвали в крестные Маленький Зеленский живет в ромском таборе, он - шестой ребенок в семье

Маленький мальчик по имени Зеленский, который недавно родился в многодетной семье в Закарпатье, хорошо ест, почти не капризничает и исправно набирает вес.

Мать малыша рассказала каналу "Украина 24", что давно увлекается Владимиром Зеленским, мечтает с ним подружиться и зовет в крестные отцы.

Дьопйош Зеленский Евгеньевич родился 23 марта. Он живет в ромском таборе на окраине Ужгорода. У 40-летней Магдалины он шестой ребенок. Старшей Карине уже 20 лет, есть еще Ангелина, Кристиан, Назар и Мария. Имена выбирала мама.

"Мне тогда нравился Зеленский, даже когда президентом не был. Все его фильмы, все его эти "Рассмеши комика" я смотрела... Уже называем все здесь его господин Зеленский. Хочу ему заказать шапочку в интернете - "Господин Зеленский", - рассказала Магдалина Дьопйош.

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По ее словам, когда оформляла малышу свидетельство о рождении, в ЗАГСе никто не удивился, а в таборе обрадовались. Живет Зеленский со старшими братьями и сестрами в однокомнатном доме. На кухне скромно - холодильник, маленькая газовая плита, умывальник и старая стиральная машинка.

"Получаю детские по 8 тысяч теперь как мать-одиночка. Знаете, памперсы, коляска - хотелось бы лучше, но самой тяжело... Я себе распределяю, чтобы я имела и на питание и ребенку. Детям надо и бананы поесть", - добавила мать Зеленского.

Маленький Зеленский спокойный, любит поесть, не болеет. У него есть много нянек - старшие дети помогают и с младенцем, и по хозяйству. Вокруг маленького Зеленского всегда ажиотаж, но ему все равно - он спокойно лежит в коляске.

Родственница малыша Клара Гага мечтает, чтобы его крестным отцом стал сам президент Украины:

"Просто уважение к нему... Понравилось то, что когда он стал президентом, говорил - я людей смешил, люди смеялись, и я не дам людям, чтобы они печалились".

Мать маленького Зеленского также приглашает президента в гости и уверяет, что во время крещения впишет господина Владимира в церковную книгу.