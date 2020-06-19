22:31, Сегодня

Карантин в Украине: в Минздраве рассказали, сколько штрафов заплатили граждане Каждый шестой объект, открытый во время карантина, нарушал его

За время карантина в Украине из-за коронавируса контролирующие органы оштрафовали нарушителей противоэпидемических правил почти на 5 млн грн.

Такую информацию обнародовал в эфире канала "Украина 24" главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

"На всю Украину было 12,5 тыс. штрафов на 4,8 млн гривен. Каждый шестой объект, открытый во время карантина, нарушал его, каждый шестой объект оштрафован", - заявил Ляшко.

Читайте также: Санврач Ляшко обзавелся картонными "помощниками": появились подробности

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко стал фигурантом скандала, когда вместе с президентом Владимиром Зеленским и несколькими чиновниками посетил кафе в Хмельницком, закрытое на карантин.

Ляшко объяснил, что они проверяли готовность рестораторов к открытию. В эфире канала "Украина 24" он заявил о готовности заплатить штраф за нарушение правил карантина.

Зеленский также пообещал заплатить штраф, если его действия признают нарушением.