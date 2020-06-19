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Санврач Ляшко обзавелся картонными "помощниками": появились подробности Картонные двойники санврача призваны помогать ему следить за соблюдением карантина

Владелец сети киевских кофеен Вадим Грановский разместил в одном из своих заведений картонные копии главного санитарного врача Украины, заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко.

В эфире канала "Украина 24" Грановский рассказал, что картонные копии призваны помочь главному санврачу справиться с эпидемией коронавируса.

"Виктор Кириллович, ситуация такова, что перед вами стоит очень важное ответственное задание – помочь стране справиться с эпидемией коронавируса. Я очень хочу, чтобы у вас это получилось, поэтому я подарю вам помощника. У него потрясающее чувство юмора", - заявил Грановский.

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В свою очередь, Ляшко отметил, что такой подарок ему понравился:

"В прошедшие выходные я искал эту картинку по заведениям общественного питания в Киеве, чтобы сфотографировать именно там. Я вам скажу, там, где стоит эта картинка, придерживаются тех норм, которые прописаны в постановлении главного санитарного врача".

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко стал фигурантом скандала, когда вместе с президентом Владимиром Зеленским и несколькими чиновниками посетил кафе в Хмельницком, закрытое на карантин.

Ляшко объяснил, что они проверяли готовность рестораторов к открытию. В эфире канала "Украина 24" он заявил о готовности заплатить штраф за нарушение правил карантина.

Зеленский также пообещал заплатить штраф, если его действия признают нарушением.