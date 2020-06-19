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Выборы мэра Киева: у Зеленского спрогнозировали, кто выйдет во второй тур "Слуга народа" через несколько недель определится с кандидатом

На выборах мэра Киева возможен второй тур, в котором встретятся действующий мэр Виталий Кличко и представитель партии "Слуга народа".

Такой прогноз сделал в эфире канала "Украина 24" заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

"Это все понимают, что основная борьба будет между Виталием Кличко и представителем партии "Слуга народа". Это все понимают, что другие кандидаты не проходят во второй тур. Мы понимаем, что фактически будет второй тур. И там, будем надеяться, представитель "Слуги народа" победит и станет главой столицы", - сказал он.

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Тимошенко отметил, что "Слуга народа" через несколько недель окончательно определится со своим кандидатом.

"Сейчас мы бы не хотели говорить, что это за кандидатура. Но мы понимаем, что Киеву нужен действительно хороший менеджер, так как поступления в бюджет города огромные, а все в Киеве движется не такими темпами, как поступления в бюджет", - рассказал чиновник.

Напомним, политтехнолог Олег Постернак в эфире канала "Украина 24" спрогнозировал, с чем придется столкнуться избирателям во время выборов мэра Киева.