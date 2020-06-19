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Маски из Китая для Украины: у Зеленского рассказали, есть ли потребность Украинские предприятия обеспечивают потребности страны, заверил Кирилл Тимошенко

Украина обеспечила себя медицинскими масками и респираторами отечественного производства и больше не нуждается в поставках из Китая.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сейчас ГП "Медицинские закупки" проводит закупки как респираторов, так и костюмов защиты. Это украинские костюмы. Большое количество на украинских предприятиях отшили как костюмов, так и средств защиты - маски, респираторы и тому подобное. Поэтому сейчас потребности в привозе этого из Китая у нас нет. Украинские ПЦР-тесты используются в лабораторных исследованиях", - рассказал Тимошенко.

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По его словам, сегодня "нет такого, что мы в чем-то нуждаемся, и оно не производится в Украине".

"Чаще всего эти предприятия выпускают продукцию, которая дешевле китайской, несмотря на то, что у нас нулевая ставка НДС на ввоз товаров по COVID-19", - добавил заместитель главы ОП.

Напомним, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире канала "Украина 24" также сделал заявление насчет усиления карантина.

Ранее Кирилл Тимошенко прокомментировал скандал с самолетом Ан-225 "Мрия", который доставил в Украину из Китая медицинские маски и защитные костюмы против коронавируса.