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Распространение коронавируса в Украине - врач озвучил тревожный прогноз Инфекционист призвал формировать новую стратегию борьбы с заболеванием

В Украине растут темпы заболеваемости коронавирусом COVID-19, уже на следующей неделе страна может достичь показателя в тысячу новых больных в сутки.

Такой прогноз обнародовал в эфире канала "Украина 24" врач-инфекционист Владимир Курпита.

"У нас 1,5 тысячи больниц и каждая из них потенциально может контактировать с больными COVID-19. А в списке для коронавируса - только 247 больниц. Нужно формировать новую стратегию, потому что, скорее всего, вирус не исчезнет. Мы ожидали летом снижения заболеваемости, но мы видим, что этого не будет. Вероятнее всего, на следующей неделе у нас будет более тысячи больных", - заявил Курпита.

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Напомним, врач-инфекционист Владимир Курпита также заявил в эфире канала "Украина 24", что новые вспышки коронавируса COVID-19 в Украине будут продолжаться до тех пор, пока граждане не изменят своего отношения к соблюдению норм карантина. По его мнению, если сейчас усилить карантин, а через 2-3 недели его ослабить, темпы заболеваемости вновь вырастут.

В Украине за 18 июня был зафиксирован 921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.