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Время не на стороне России — американский дипломат о войне на Донбассе Американский дипломат заявил, что США должны пустить в ход более сильные санкции против России

Россия продолжает вести войну на Донбассе, поэтому Украина нуждается в помощи США. Об этом сказал во время Киевского форума по безопасности бывший посол США при НАТО и бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

"Российская агрессия продолжается, к сожалению, на востоке Украины, а также в Черноморском бассейне, из-за грубой и незаконной оккупации Крымского полуострова. Буквально в последние дни, возглавляемые Россией силы, продолжали огонь из минометов и артиллерийских орудий по украинским позициям на линии разграничения на Донбассе. Были ранены несколько украинских военнослужащих. И, конечно, украинцы лучше меня знают, что за последние 6 лет уже погибли более 10 тысяч человек", — сказал он.

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Политик подчеркнул, что хотя по Минским договоренностям Россия должна соблюдать режим прекращения огня, режим тишины никогда не длился более чем один день.

"Хотя Москва и пытается обвинять в этом Киев и даже делает вид, что ее сил нет на Донбассе, Путин, очевидно, считает, что война на истощение в конце концов поставит украинцев на колени. И что раньше или позже ему удастся заставить президента Зеленского согласиться на мир на условиях, по которым Киев будет подчиняться Москве, а надеждам украинцев на европейское будущее будет положен конец. Итак, помощь с безопасностью США для Украины очень важна, чтобы защититься от российской агрессии и сохранить свою свободу. И этому также помогают более мощные экономические санкции, политика помощи по безопасности, потому что все это увеличит расходы Кремля на любые дальнейшие военные действия и продемонстрирует Путину то, что время не на стороне России. Мы можем надеяться на то, что в результате будет достигнута справедливая сделка, которая восстановит суверенитет Украины", — сказал политик.

Ранее экс-премьер Украины назвал две цели России в Европе.