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Три года в жутких условиях: в Украину вернулись моряки, которых удерживали в Ливии Как дома встретили моряков с украинского судна, которое в 2017 году задержали в Африке

В Украину возвращаются 14 моряков судна "Рута", которые три года провели в тюрьме в Ливии. Экипаж захватили в 2017 году по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. Моряков встречали в военном аэропорту в Борисполе. Подробности в сюжете "Украина 24".

Самолет с украинскими моряками приземлился в Борисполе около 13:15, к прибывшим на территорию военного аэродрома пустили их родственников. Все они ждали встречи со вчерашнего дня, поскольку рейс неоднократно переносили. Сегодня в 4 утра самолету разрешили взлететь. До этого родные могли пообщаться с моряками по телефону.

Украинцы рассказали, что находились в Ливии в ужасных условиях — им даже приходилось спать по очереди, потому что камера, в которой они содержались, была слишком тесной. У двух моряков диагностирован гепатит, они продолжат лечиться в Украине. Родственники рассказали, что им удавалось разными путями передавать лекарства, поэтому заболевшие не оставались без помощи.

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Также известно, что на протяжении 14 дней до вылета моряки находились в доме одного из ливийских бизнесменов, который, по слухам, заплатил 21 тысячу долларов за то, чтобы моряков отпустили под домашний арест.

Перед вылетом всех проверили на коронавирус, им сделали ПЦР-тесты. Правда, официальных результатов пока нет, но в Ливии нет массовых случаев заражения. Здесь моряки пройдут 14 дней самоизоляции. Им купили смартфоны и установили туда приложение "Дій вдома".

Напомним, в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них - танкер "Рута" - было под украинским флагом. Ливийские власти арестовали экипаж "Руты", 14 украинцев, по обвинению в незаконной перевозке нефти.Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. Согласно международным морским конвенциям, члены экипажа отвечают лишь за доставку грузов. Они не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов — за это отвечает собственник груза.