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В Киеве открылись пляжи: врач дала советы, как уберечься от жары Терапевт рассказала, как минимизировать вред для организма в жаркую погоду

В Украину снова вернулась жара, в ближайшие дни она усилится. В то же время в Киеве официально открыли пляжи. О том, как уберечь здоровье, рассказала в эфире "Украина 24" терапевт Елена Егорова.

"Несмотря на коронавирус, людям хочется на пляж. Но необходимо соблюдать предосторожности. Первое — это время пребывания на солнце. С 11 до 16 или хотя бы до 15 часов желательно не находиться на прямом солнце. Если вы отправились на пляж, то выберите тенистый уголок или спрячьтесь под навесом. Солнцезащитный крем обязательно должен быть нанесен на все тело с фактором защиты (SPF) не менее 50 единиц, потому что солнце достаточно агрессивное", — сказала она.

Также врач рассказала, что нужно пить и есть в жаркую погоду.

"Не забывайте о том, чтобы пить воду. Она должна быть не теплая, но и не ледяная. Не сладкие и не газированные напитки, даже газированная минеральная вода нежелательна. То же самое касается пищи. Если вы на пляже, то не забывайте есть, но важно, что именно есть. Пусть это будут какие-то овощные или фруктовые блюда. Если это мясо, рыба, то нежирных сортов и не жареное. Лучше запеченое или отварное. Про спиртное я могу сказать отдельно: ни в коем случае! Алкоголь способствует потере жидкости из организма, и нужно потом обильно ее восполнять. Кроме того, в воде (на пляже — ред.) это очень опасно", — сказала она.

Врач добавила, что если в самое жаркое время дня (с 12 до 15 часов) не хочется есть, то заставлять себя не нужно, лучше побольше пить.

Ранее семейный врач Юрий Зинчук в эфире канала "Украина 24" дал советы украинцам, как в жаркую летнюю погоду позаботиться о своем здоровье и не стать жертвой теплового удара.