Повышение штрафов за нарушение ПДД: у Авакова высказали мнение
Советник главы МВД считает, что в некоторых случаях штрафы "неощутимы" для граждан
Советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире канала "Украина 24" рассказал, нужно ли повышать штрафы за нарушение Правил дорожного движения.
"Логика развития правоохранительной системы и диалога общества в отношении реализации прав граждан и наказания за их нарушение заключается в том, что важна неотвратимость наказания. На сегодняшний день есть, например, штрафы за превышение скорости - более 20 км/ч - 255 грн, и 510 грн - если более 50 км/ч. Большой это штраф или маленький? В зависимости от кошелька гражданина, - сказал Варченко.
Эта дискуссия может быть вечной, но нам важно обеспечить неотвратимость наказания. Понимаю, что штраф 510 грн раз в год может быть каплей в море. Но когда у нас есть деятели, которые в течение часа-двух успевают набрать 10 таких штрафов только в Киеве, - соответственно, 5,5 тыс. грн в день, а завтра настанет новый день…"
Популярное видео
Читайте также: Введение штрафов для пешеходов - журналист указал на большую проблему
Вместе с тем Варченко считает, что в некоторых случаях штрафы за нарушение ПДД "неощутимы".
"По поводу повышения штрафов как способа повышения эффективности. Мы видим, что штрафы на самом деле неощутимы, небольшие, к которым люди относятся легкомысленно и не считают это наказанием. Сейчас для пешеходов, например, штрафы 17-51 грн повышены до 255 грн", - сказал советник главы МВД.
Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" инициатор сообщества "Ассоциация пешеходов Киева" Денис Симковский прокомментировал принятый парламентом в первом чтении закон о повышении штрафов для пешеходов за нарушение правил.