Повышение штрафов за нарушение ПДД: у Авакова высказали мнение

Советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире канала "Украина 24" рассказал, нужно ли повышать штрафы за нарушение Правил дорожного движения.

"Логика развития правоохранительной системы и диалога общества в отношении реализации прав граждан и наказания за их нарушение заключается в том, что важна неотвратимость наказания. На сегодняшний день есть, например, штрафы за превышение скорости - более 20 км/ч - 255 грн, и 510 грн - если более 50 км/ч. Большой это штраф или маленький? В зависимости от кошелька гражданина, - сказал Варченко.

Эта дискуссия может быть вечной, но нам важно обеспечить неотвратимость наказания. Понимаю, что штраф 510 грн раз в год может быть каплей в море. Но когда у нас есть деятели, которые в течение часа-двух успевают набрать 10 таких штрафов только в Киеве, - соответственно, 5,5 тыс. грн в день, а завтра настанет новый день…"