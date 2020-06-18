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В Украине больных COVID-19 гораздо больше - эксперт удивил цифрами Де-факто в Украине есть плато заболеваемости коронавирусом

Президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, сколько на самом деле больных и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

«Де-факто в Украине есть некое плато заболеваемости коронавирусом COVID-19. Система здравоохранения более-менее справляется с вызовами, есть незаполненные кровати первого звена обороны, не используются все аппараты ИВЛ», - отметил Сорока.

Но, по его словам, зафиксированное количество больных сегодня в Украине на уровне 34 тыс. человек - это только верхушка айсберга.

«По мнению экспертов международных организаций и Всемирной медицинской ассоциации - это только 30% от реальных цифр. То есть в Украине на сегодня около 100 тыс. человек, которые переносят инфекцию, и умерших около 1 тысячи. То есть это 1%. Это довольно высокие цифры», - отметил эксперт.

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