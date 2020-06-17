17:27, Сегодня

Перчатки не нужны при одном условии - академик о карантине Сергей Комисаренко прокомментировал меры против коронавируса в стране

Во время карантина украинцы могут отказаться от ношения медицинских перчаток при условии, что они будут чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими растворами.

Об этом рассказал в эфире "Украина 24" академик НАНУ, директор института биохимии им. Палладина Сергей Комисаренко, комментируя меры против коронавируса в Украине.

Академик отметил, что практически не пользуется перчатками.

"Во-первых - это не очень удобно. Во-вторых, надо уметь ими пользоваться. Я думаю, просто надо мыть чаще руки или обрабатывать их влажными салфетками, которые содержат 70-процентный алкоголь. Я думаю, что это значительно лучше. И обрабатывайте дезинфицирующими растворами, которые сейчас могут быть в каждом магазине. Но если люди считают, что им лучше носить перчатки - пожалуйста", - отметил Комиссаренко.

Напомним, ранее эпидемиолог Татьяна Чумаченко в эфире канала "Украина 24" дала рекомендации, как правильно во время карантина носить медицинские маски, чтобы избежать проблем для здоровья.