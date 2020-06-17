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Лекарства от коронавируса есть, но их действие ограниченно - в СНБО указали причину Украинцы сейчас зависят от поведения коронавируса

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Украины Сергей Комиссаренко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о проблеме неэффективности лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы сейчас зависим от поведения вируса. Мы очень надеялись, что вирус постепенно, за счет мутаций, которые в нем происходят, станет менее агрессивным. К сожалению, сейчас уже есть сообщения, что этот вирус становится даже более агрессивным», - отметил эксперт.

По его словам, вопрос, что коронавирусная инфекция COVID-19 - фейк или реальная пандемия, вообще не должен стоять.

«Мы знаем, что вирус есть, мы его видим, современные методы позволяют очень подробно изучать его структуру. Мы знаем его поведение. Мы не знаем, как это поведение будет реализоваться, но у нас есть даже уже методы влиять на поведение вируса за счет специфических лекарств», - заявил Комиссаренко.

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Он рассказал о лекарствах, которые помогают бороться с коронавирусом, и в чем их специфика.

«Ремдезивир - препарат, который специфически тормозит вирус в клетке, фактически убивает. Можно говорить, что уже существуют некоторые специфические лекарства, но, к сожалению, за счет того, что они плохо попадают в клетку-мишень, где находится вирус, они свое действие проявляют крайне ограниченно. Сейчас ученые ищут пути, чтобы эта транспортировка была более эффективной», - рассказал эксперт.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Украина 24" заявил, что плаквенил и другие противовирусные средства должны использоваться исключительно в медицинском учреждении под наблюдением врача, и не могут использоваться на начальных стадиях или амбулаторно дома.

Министр отметил, что лекарства от COVID-19, в частности препарат плаквенил, имеют множество побочных эффектов.