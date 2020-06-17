13:08, Сегодня

Мясо в маринаде двухлетней давности - эксперт рассказал о шашлычных полуфабрикатах По данным директора Союза потребителей, рассол и лук составляет значительную часть шашлычного полуфабриката при одинаковой цене обычного мяса и маринованного

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов не рекомендует покупать мясо для шашлыков в готовом маринаде.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"На чем обычно попадает потребитель? Он думает "какая разница, мясо, шашлыки, одинаковая цена". Ничего подобного. Рассола и лука там будет 30%, если не больше. Также, скорее всего, используется мясо не первой свежести. Но по закону оно не должно быть опасно. Это по закону, который есть, но не для всех. Я бы не рекомендовал брать шашлыки", - сказал эксперт.

По словам Несмиянова, в маринаде могут присутствовать консерванты, и продавцы это скрывают.

"Второй момент. Я прошу назвать состав маринада в одном из супермаркетов, есть ли там глютамат натрия, они отвечают, что нет, все натуральное. Я прошу принести маркировку, и там обозначен глютамат натрия Е-621, это усилитель вкуса, который используется для поднятия вкусовых качеств низкосортного мяса. Просто задавайте вопросы", - сказал Несмиянов.

По словам эксперта, такой маринад хранится от двух до четырех лет.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" Максим Несмиянов и директор департамента безопасности пищевых продуктов Госпродпротебслужбы Борис Кобаль рассказали, какую опасность несет замороженная рыба, которую продают на рынках.