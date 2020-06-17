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Украину заполонило поддельное сливочное масло: что надо знать о фальшивке Контролирующие органы не могут остановить фальсификаторов

В Украине в продаже все чаще встречается поддельное сливочное масло неизвестного происхождения.

Как не стать жертвой обмана, рассказал в эфире канала "Украина 24" директор департамента безопасности пищевых продуктов Госпродпотребслужбы Борис Кобаль.

По его словам, покупатели должны уделять повышенное внимание стоимости продукта и информации на упаковке.

"Потребитель не сможет проверить качество масла, потому что оно в упаковках. Реализатор выставляет на столики пачки с маслом, цена 18-24 грн. Нужно понимать, что нет сегодня такой цены за 200-250 граммов масла - не может оно стоить 18 грн. Если человек купил такое масло, он сознательно сделал свой выбор, он понимает, что это может быть не масло. Опять-таки, производитель несет ответственность за свой товар путем нанесения на обертку всей информации. Если это масло, там должно быть определенное количество жиров животного происхождения", - рассказал Кобаль.

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По словам представителя Госпродпотребслужбы, ведомство неоднократно проводило рейды на рынках, фальшивую продукцию изымали.

"Не будет на этих рынках на следующей неделе этого реализатора - он все равно где-то в углу поставит столик и будет реализовывать. Это стихия, и преодолеть ее могут только потребители", - считает Кобаль.

В свою очередь, исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов привел яркие примеры подделки.

"Под Белой Церковью стоит прекрасный завод, который выпускает какой-то такой продукт - даже не маргарин. Местные знают это "масло", оно продается на рынках по 18-22 грн за 200 граммов. Все об этом знают, мы там даже были, но никто этот завод не закрывает… У ребят из Белой Церкви даже выдают сопроводительные документы, что все хорошо. На рынках сейчас продают то ли подделанное белорусское масло, то ли ввезенное в Украину нелегально. Это стихийная торговля - они появляются и исчезают", - рассказал Несмиянов.

Напомним, ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в эфире канала "Украина 24" рассказал, какие Е-добавки используюся в украинских продуктах.