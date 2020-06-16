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"Это продвижение вперед": Геращенко о скандале с избиением протестующего Замглавы МВД сравнил нынешние столкновения с полицией с временами Майдана

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире канала "Украина 24" прокомментировал столкновения сторонников одесского активиста Сергея Стерненко с полицией у здания Шевченковского суда в Киеве

Геращенко заявил, что группа поддержки Стерненко провоцировала правоохранителей, а также назвал "продвижением вперед" тот факт, что был зафиксирован лишь один случай избиения полицией митингующего.

"Мы делаем все для того, чтобы наша полиция применяла силу только в обусловленных законом случаях. Акции у Шевченковского суда имели, на наш взгляд, провокативный характер, их участники пытались озлобить сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнул замглавы МВД.

Комментируя скандальные кадры, на которых сотрудник правоохранительных органов бьет ногой задержанного, Геращенко отметил:

"То, что у нас один инцидент с, возможно, одним сотрудником полиции, который, возможно, ударил митингующего – это большое продвижение вперед. Шесть лет назад во время Майдана сотрудники милиции и Внутренних войск массово нарушали закон и применяли силу. Сегодня мы силу стараемся применять только тогда, когда это необходимо".

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По его словам, правоохранители зафиксировали случаи нападения на журналистов.

"Мы их защитили, в некоторых случаях приходилось их выводить из горячих зон. Если бы этого не было и их побили бы, нас бы обвинили в том, что мы допустили избиение журналистов. А так пока обвиняют только в препятствовании журналистской деятельности", - добавил Геращенко.

Как известно, на активиста "Правого сектора" Сергея Стерненко в 2018 году в Одессе было совершено три нападения. Во время последнего активист применил нож и убил одного из нападавших.

11 июня Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Если вина будет доказана, активисту грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Стерненко называет свои действия самозащитой.

15 июня в Киеве суд избрал активисту меру пресечения круглосуточный домашний арест. Сторонники Стерненко у стен суда устроили стычки с полицией, несколько человек были задержаны.