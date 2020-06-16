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Ведущие "Украины 24" Виктория Малосвитная и Вера Свердлык: о секретах работы и ориентирах Города мира, в которых Вера Свердлык сняла сюжеты, можно перечислять долго

Узнавать все первым и ежедневно рассказывать главные новости с экрана телевизора — чем не профессия мечты? Ведущие выпусков новостей общенационального канала «Украина 24» Виктория Малосвитная и Вера Свердлык поделились собственным опытом работы и рассказали о подготовке к программам в прямом эфире.

За кадром новостей всегда остается тяжелый труд телевизионщиков. Нет, это не работа на красных дорожках и постоянное общение со звездами. На самом деле — это сложный процесс отбора актуальных новостей, подготовка к прямым эфирам и даже подъемы в пять утра.

Виктория Малосвитная: «Я не выбирала журналистику. Это она меня выбрала»

Виктория Малосвитная — одна из тех ведущих, чье имя не нуждается в представлении, ведь она работает на главном канале страны. Ее знают украинские зрители как военкора и профессиональную журналистку, которая всегда общается с авторитетными украинскими политиками. А все началось много лет назад, когда Вика решила сменить профессию учителя истории на свою детскую мечту — стать телеведущей.

О начале телевизионной карьеры:

«Я не выбирала журналистику. Это она меня выбрала. По образованию я — учительница истории и правоведения. Но работы в родном городе на Черниговщине мне не нашлось. Однажды на местном канале увидела бегущую строку «ищем журналиста». Если честно, даже не обратила внимание и переключила. Однако та бегущая строка не давала мне покоя на протяжении восьми месяцев, я ежедневно видела это объявление. В конце концов знакомые убедили меня попробовать работать журналистом. И это была любовь с первого взгляда. Я поняла, что нашла работу мечты».

О подготовке к эфиру:

«Наша редакторская группа новостей — это большая и ответственная команда. Над повесткой дня работают выпускающие редакторы, международные редакторы и, конечно, ведущие. Выпуск новостей на канале каждый час. И каждый час мы его максимально обновляем. Признаюсь, иногда это совсем нелегко. Сначала нужно найти новости, проверить первоисточник, промониторить аналогичные случаи, провести параллели, написать текст, найти видео и графику, смонтировать материал — и успеть за 40 минут! Насколько сложно не было, я всегда стараюсь подать новость так, чтобы ее поняла и моя 81-летняя бабушка, и дочь — а ей 12».

О команде общенационального канала «Украина 24»:

«Не буду говорить, что на канале различных мнений работают только профессионалы и фанаты своего дела, ведь это и так все знают. Мы честны со своим зрителем и стараемся только ради него, чтобы каждый сюжет и кадр был интересный, объективный и главное — правдивый. Скажу больше: команда «Украины 24» — невероятная. Почему? Над новостями работают региональная и международные редакции, спикеры различных социально важных проектов, а главное всегда попадает в выпуски новостей. Да, много информации отсеивается, но тот пыл, с которым мы ежедневно обрабатываем нереальный объем контента, — впечатляет. Завоевать доверие зрителя и стать мощным информационным каналом страны — это вызов для «Украины 24». Но даже не сомневаюсь, что мы это сделаем!».

Вера Свердлык: «Мой рабочий день начинается в 4:30»

Лос-Анджелес, Вашингтон, Брюссель, Давос, Париж — города, в которых Вера Свердлык сняла сюжеты, кажется, можно перечислять долго. Веру зрители хорошо знают, как международное лицо новостей «СЕГОДНЯ», ведь с ее уст узнавали главные события, происходившие за рубежом.

О секретах работы телеведущей:

«Я ведущая утренних новостей, поэтому подготовка к эфиру начинается с вечера. Правило номер один: лечь спать в 20:30. Ведь мой рабочий день начинается в 4:30. Правило номер два: сразу после пробуждения включить свет и подняться на ноги. Без уговоров «полежу еще минуточку». Проснуться помогает пролистывание ленты новостей. Сразу вижу много интересного, что случилось в стране и в мире. Хочется сообщить и то, и другое, и третье... Поэтому скорее собираюсь, спешу на работу, чтобы успеть написать обо всем и ничего не пропустить. Хорошо выглядеть в кадре мне помогают гримеры. Час в гримерке — это сон. В прямом и переносном смысле этого слова. Имею возможность немного поспать. А когда открываю глаза, все как во сне. Я красивая. От этого и улыбчивая. И уже в хорошем настроении бегу в эфир».

Об «Украине 24» и ориентирах канала:

«Украина 24» — это общенациональный канал различных мнений и сбалансированной информации. Это не типичный информационный канал, где звучит то, что вам приятно слышать. Только справедливая борьба аргументов — это путь к истине. Если вы в ее поиске в информационном пространстве, тогда включайте «Украину 24». Наша команда — молодая, амбициозная и гиперактивная. Иногда что-то кажется невозможным, но вместе нам удается достигать удивительных результатов».

Как не уставать от новостей: