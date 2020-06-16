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Ведущие Катерина Федотенко и Сергей Никифоров рассказали о работе на "Украине 24" Секрет успешной телевизионной карьеры Катерины Федотенко — правильный тайм-менеджмент

За кадром остается много секретов, о которых зритель даже не догадывается. Так ведущие выпусков новостей общенационального канала «Украина 24» Катерина Федотенко и Сергей Никифоров раскрыли тайны и особенности работы на телевидении и поделились, как им удается сохранять информационный баланс.

Катерина Федотенко: «Для меня каждое интервью — важное, ответственное и наполненное смыслом»

Секрет успешной телевизионной карьеры Катерины Федотенко — правильный тайм-менеджмент. Молодая ведущая уверена: на самом деле можно успеть все, если уметь правильно управлять собственным временем. Катерина находит время для самореализации и даже для обучения в аспирантуре, но работа ведущей — на первом месте.

О первом рабочем дне:

«Первый рабочий день очень хорошо помню. Признаюсь, страх отсутствовал, потому что тогда не верилось, что это происходит со мной. Но приятное волнение не давало покоя в то же время чувствовала интерес и ответственность перед зрителями. Я добросовестно готовилась к выпускам новостей. И когда впервые вышла в эфир на информационном канале, почувствовала, что это — новая страница моей жизни».

О значимых интервью:

«Для меня каждое интервью — важное, ответственное и наполненное смыслом. Конечно, есть знаковые моменты, которые буду помнить всегда. Например, когда впервые взяла интервью у первого президента Украины Леонида Кравчука, у президента Латвии Эгилса Левитса, министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса и даже у водолаза, который участвовал в ликвидации катастрофы на ЧАЭС. У меня уже есть арсенал удачных эксклюзивных интервью, почему бы его не пополнить, например, разговором с премьер-министром Канады Джастином Трюдо?».

О телевизионной команде:

«Украина 24» — там, где создается будущее. Но на самом деле мы — везде. Наша команда насчитывает много журналистов, редакторов, операторов во всех регионах страны и за рубежом. Поэтому мы готовы донести важнейшую информацию с места происшествия и не имеет значения — это Киев, Брюссель или Вашингтон. Над маленьким сюжетом работает команда профессионалов, как и над большим амбициозным проектом. Сегодня мы — лидеры среди информационных каналов. Мы работаем на результат, проверяем каждый источник информации, чтобы зритель всегда получал только правдивые новости. «Украина 24» — это история профессионализма и качества».

Сергей Никифоров: «Благодаря работе побывал в самых интересных уголках мира»

За созданием новостей стоит огромная профессиональная команда. Каждый вкладывает максимум усилий, чтобы зритель никогда не испытывал дефицита информации. Так и журналист и теперь ведущий выпусков новостей — Сергей Никифоров — как никто другой знает, что трудолюбие, упорство настойчивость приведут к своей цели.

О самореализации на работе:

«Началась моя работа на телевидении из любопытства. Я хотел узнать, как устроен этот магический мир TV. И, конечно, хотел увидеть, как построен обычный мир. Именно телевидение дало такую ​​возможность. Благодаря работе побывал в самых интересных уголках мира. Жил и работал в другой стране на ведущем европейском телеканале Euronews. И теперь знаю, как может быть «по-другому», что нужно изменить в Украине. Также телевидение открывает новые возможности — мне пришлось освоить новую профессию, переквалифицироваться из журналиста в ведущего. Я учусь, как и все мои коллеги, чтобы ежедневно становиться лучше. Наша команда сделала фантастическую работу — мы смогли запустить общенациональный канал «Украина 24» в нереальные сроки».

О формировании тематики канала:

«Украина 24» — это не очередной политический проект. Это главный информационный канал страны. Мы пришли на медиарынок всерьез и надолго. У нас большие амбиции, а также есть все для их реализации. Канал сочетает в себе несколько факторов, ведущих к успеху: опытную команду, лучшую корреспондентскую сеть по Украине и за рубежом, получение новостей от собственных журналистов и первоисточников. Мы не гонимся за «кровью» и «сенсациями», а даем зрителю только проверенную информацию».

О соблюдении информационного баланса: