"Вам осталось жить считанные часы": эксперты об опасности употребления рыбы в упаковке
Специалисты ежегодно проводят разъяснительную работу, но она не всегда помогает
Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов и директор департамента безопасности пищевых продуктов Госпродпротебслужбы Борис Кобаль в эфире канала "Украина 24" предупредили покупателей об опасности употребления рыбы в вакуумных упаковках.
"Можно на тот свет отправиться. В вакууме прекрасно живет ботулизм. В рыбе – особенно. Если на производстве была халатность, не соблюдались санитарные условия, попали частички земли или грязи – там будет ботулизм. Ваша жизнь начинает измеряться часами. Вам осталось только добежать до больницы. На оптовых рынках на рыбе часто нет даты производства. Если на рыбе или емкости нет даты – нет смысла даже вести диалог", - сказал Несмиянов.
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По словам Бориса Кобаля, каждая партия продукции должна иметь соответствующую маркировку.
"Там есть дата изготовления, срок годности или обозначение "употребить до". Основной критерий, которым должен руководствоваться потребитель – информация о сроке пригодности. Если рыба покупается – а мы часто видим это в летний период – при дорогах, в несанкционированных местах торговли, то человек подвергает риску здоровье. Ботулизм – это проблема, каждый год в жаркое время мы сталкиваемся с этим вопросом, проводим разъяснительную работу, но случаи такие есть", - сказал Кобаль.
Напомним, ранее глава киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий в эфире канала "Украина 24" рассказал, что АМКУ возбудил дело относительно повышения цен на продукты в Украине крупнейшими ритейлерами и поставщиками.