Замороженная рыба на рынках - эксперты рассказали, в чем опасность

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов и директор департамента безопасности пищевых продуктов Госпродпротебслужбы Борис Кобаль в эфире канала "Украина 24" рассказали, какую опасность несет замороженная рыба, которую продают на рынках.

"На рынке продают замороженную рыбу в коробках, выносят в тепло, ее же надо как-то разорвать. Они дефростируют целые ящики. Но это экстремальная разморозка, там температура +20, +30. Где-то возле мусорника они хранят эту рыбу, где угодно, в проходе, - сказал Несмиянов.

Она разморозилась, ее должны продать или же поместить в холодильник, температурный режим там до +6. Они так ее целый день хранят, вечером она не продалась, ее снова в глубокую заморозку, она подмораживается, и наутро снова она как бы из глубокой заморозки. Из такой рыбы просто кости торчат наружу, это видно".