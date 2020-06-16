Замороженная рыба на рынках - эксперты рассказали, в чем опасность
Рыба, по словам экспертов, содержится в экстремальных условиях постоянной перезаморозки
Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов и директор департамента безопасности пищевых продуктов Госпродпротебслужбы Борис Кобаль в эфире канала "Украина 24" рассказали, какую опасность несет замороженная рыба, которую продают на рынках.
"На рынке продают замороженную рыбу в коробках, выносят в тепло, ее же надо как-то разорвать. Они дефростируют целые ящики. Но это экстремальная разморозка, там температура +20, +30. Где-то возле мусорника они хранят эту рыбу, где угодно, в проходе, - сказал Несмиянов.
Она разморозилась, ее должны продать или же поместить в холодильник, температурный режим там до +6. Они так ее целый день хранят, вечером она не продалась, ее снова в глубокую заморозку, она подмораживается, и наутро снова она как бы из глубокой заморозки. Из такой рыбы просто кости торчат наружу, это видно".
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Борис Кобаль предупреждает, что такая рыба несет опасность для здоровья покупателя.
"Основная причина потери качественных показателей – это многократная перезаморозка. В ходе этих процессов возможно обсеменение продукта патогенной микрофлорой, и это может привести к серьезным последствиям для здоровья. Людям надо быть осторожными при выборе такого продукта, есть сети магазинов, супермаркеты, где эта процедура контролируется. Человек имеет право на возврат средств за такую продукцию или ее замену. Можно обратиться в лабораторию ветсанэкспертизы, инспектор имеет полномочия по изъятию такой продукции", - сказал Кобаль.
Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" заместитель министра экономики Тарас Качка рассказал, что отечественные производители обеспечивают основные потребности Украины в овощах, однако почти весь картофель на полках магазинов - иностранного производства.