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Чуть больше соли - врач рассказал, как правильно питаться и что пить в жару Семейный врач рассказал о том, как жара влияет на людей и как уменьшить последствия

В Украине после дождей возвращается жара. Как уберечь организм летом, рассказал семейный врач Руслан Добровольский в эфире канала "Украина 24".

"Как только человек почувствовал нарушение чувствительности, нарушение зрения, нарушение обычного восприятия мира (ауры) — он ​​должен по крайней мере оценить такие свои физические данные как давление, температуру. И когда они выходят за пределы нормы, то надо хотя бы связаться со своим семейным врачом, чтобы определить дальнейшее лечение", — сказал он.

По словам врача, высокая температура влияет и на питание, потому что ту энергию, которую мы потребляем, мы тратим не только на бытовое функционирование организма, но еще и на поддержание теплового баланса. Избыточное поступление энергии (из пищи - Ред.) не будет нормально перевариваться и будет нарушать обмен веществ в организме, поэтому потребление энергии на время жары должно быть существенно уменьшено.

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Также врач предупредил об опасности обезвоживания организма.

"Еще одна важная защита от перегрева — потоотделение. Поэтому на время жары организм должен получать повышенное количество воды. Но при испарении из организма выходит не только вода, а и минеральные соли, поэтому важно поддерживать и баланс минеральных солей, рекомендуется немного повысить употребление соли и подкисление лимоном воды", — сказал он.

Ранее диетолог рассказал, какие продукты лучше есть при сильной жаре.