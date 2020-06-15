23:18, Вчера

"Если будем надеяться на государство, нас 20 раз кончат": Ляшко о деле Стерненко Как подчеркнул политик, каждый имеет право на самозащиту

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что одесский активист "Правого сектора" Сергей Стерненко, подозреваемый в умышленном убийстве, имел право на самозащиту.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24", комментируя решение Шевченковского суда Киева отправить активиста под домашний арест.

"Я не знаю Стерненко. Но я точно знаю, что каждый имеет право на самозащиту. Если бандит нападает с оружием, с ножом, угрожает вашим детям, родителям, вашей жизни – вы имеете право стрелять в лоб. Мы не можем надеяться на защиту государства. Если мы будем ждать защиты государства, нас 20 раз кончат ", - заявил Ляшко.

Читайте также: "Пусть это будет публичный процесс": политолог о деле Стерненко

По его словам, "поэтому каждый должен себя защищать".

"Посмотрите, сколько на руках оружия, сколько бандитов, что творилось в Броварах. Из-за чего объединяются в эти банды? Из-за бедности, беспредела и отсутствия защиты. Кстати, домашний арест – что-то с этим не так. Если обвиняют в намеренном убийстве – должен сидеть в тюрьме. Это показывает, что это фальсифицированное дело", - добавил политик.

Как известно, на активиста "Правого сектора" Сергея Стерненко в 2018 году в Одессе было совершено три нападения. Во время последнего активист применил нож и убил одного из нападавших.

11 июня Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Если вина будет доказана, активисту грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Стерненко называет свои действия самозащитой.

15 июня в Киеве суд избрал активисту меру пресечения круглосуточный домашний арест. Сторонники Стерненко у стен суда устроили стычки с полицией, несколько человек были задержаны.