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ВНО в Украине могут перенести – министр раскрыла подробности В Минобразования также изучают возможности онлайн-проведения ВНО

Внешнее независимое оценивание в Украине (ВНО, также часто используется украинская аббревиатура ЗНО) может быть перенесено на август либо пройти в режиме онлайн.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий.

Мандзий отметила, что в Минобразования с Минфином обсуждают порядок возврата средств за отмену пробного ВНО.

"Мы работаем над тем, чтобы с 25 июня по 17 июля прошла основная сессия ВНО. Завтра будет заседание комиссии, которая должна утвердить показатели эпидемиологической ситуации, при условиях соблюдения которых будет проведено ВНО. Если условия не будут соответствовать показателям – будет перенесено на август", - сообщила она.

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По словам главы Минобразования, сейчас у ведомства нет возможности онлайн-проведения ВНО.

"Пробное – это с использованием дистанционных технологий, а не онлайн. Мы сейчас не имеем возможности верифицировать и идентифицировать участников, но проводим консультации о возможности такого формата", - сказала Мандзий.

Напомним, ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире канала "Украина 24" рассказал о попытках отменить ВНО в Украине.