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Толпы на границе с Польшей — пограничники рассказали о принятых мерах На пропускном пункте Шегини уменьшились очереди, в Госпогранслужбе объяснили причины задержек

Очереди на пропускном пункте "Шегини" на границе с Польшей уменьшились по сравнению с минувшими днями, сообщили в Госпогранслужбы.

Руководитель пресс-службы ГПСУ Олег Бойко рассказал в эфире канала "Украина 24", какие меры были предприняты для исправления ситуации.

"По состоянию на сегодняшнее утро около сотни человек ожидали перед польским пунктом пропуска "Медыка" на оформление. С начала июня поток людей растет. Поэтому мы обращались к польской стороне, к МИД и Мининфраструктуры, сейчас решаем вопрос и о расширении количества пунктов пропуска, где можно пересечь границу, и восстановить железнодорожное сообщение с Польшей", — сказал он.

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Бойко также сообщил, что на самом пропускном пункте постарались улучшить условия для людей, которые хотят пересечь границу.