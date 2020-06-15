Толпы на границе с Польшей — пограничники рассказали о принятых мерах
На пропускном пункте Шегини уменьшились очереди, в Госпогранслужбе объяснили причины задержек
Очереди на пропускном пункте "Шегини" на границе с Польшей уменьшились по сравнению с минувшими днями, сообщили в Госпогранслужбы.
Руководитель пресс-службы ГПСУ Олег Бойко рассказал в эфире канала "Украина 24", какие меры были предприняты для исправления ситуации.
"По состоянию на сегодняшнее утро около сотни человек ожидали перед польским пунктом пропуска "Медыка" на оформление. С начала июня поток людей растет. Поэтому мы обращались к польской стороне, к МИД и Мининфраструктуры, сейчас решаем вопрос и о расширении количества пунктов пропуска, где можно пересечь границу, и восстановить железнодорожное сообщение с Польшей", — сказал он.
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Бойко также сообщил, что на самом пропускном пункте постарались улучшить условия для людей, которые хотят пересечь границу.
"На самом пешем переходе установлены лавочки, ГСЧС установило каркасные палатки. Местная власть обеспечила питьевую воду. Условия сделали более комфортными. При этом польская сторона дольше проводит контрольные процедуры из-за борьбы с коронавирусом, дезинфекцию своих пунктов пропуска, и так далее, поэтому все происходит дольше", — рассказал он.