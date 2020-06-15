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В Украине начался призыв в армию — эксперт рассказал, помешает ли эпидемия Военный эксперт рассказал, повлияет ли смена срока на подготовку призывников

В Украине с полуторамесячным опозданием начался призыв в армию — он был отложен из-за карантина. Призыв закончится 31 июля. Об особенностях этого призыва рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире канала "Украина 24".

"Задержка призыва является критической, потому что уже есть сформированные планы боевой подготовки, и к сожалению, в связи со смещением сроков призыва мы будем вынуждены менять и уплотнять эти планы. А это влечет за собой дополнительные затраты и нагрузку на воинские части, логистику и так далее", — сказал он.

Эксперт рассказал, как будет проходить военная подготовка в условиях карантина.

"В принципе, в армии давно уже отработана методика проведения курса молодого бойца, когда молодые призывники собираются в специальных военных частях и учебных центрах. Всегда такая подготовка проводилась отдельно от тех, кто служит дольше, и в отдельных помещениях размещали, и кормили отдельно, то есть общие меры предупреждения заражения будут приняты во внимание. Смогут ли части оперативно обеспечить новобранцев масками, нужно разбираться в каждом отдельном случае. Но больших проблем не предвидится", — сказал он.

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Эксперт добавил, что призывная кампания для офицеров запаса проходит в обычном режиме, так как она не настолько массовая и никак не связана с основной кампанией.