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Перепады погоды будут происходить чаще — украинцев "порадовали" прогнозом Эксперт по вопросам смены климата рассказала, почему в Украине жара резко сменилась грозами

В Украину на смену жаре пришли грозы, в выходные в Киевской области прошел сильный град. О чем говорят перепады погоды, рассказала в эфире "Украина 24" эксперт по вопросам смены климата Ольга Бойко.

"Это действительно очень необычная погода, и резкие перемены и колебания — это как раз проявление смены климата. Они будут происходить все чаще. Необходимо предпринимать действия, в том числе, на национальном уровне — ограничение выброса парниковых газов, переход на возобновляемые источники энергии", — сказала она.

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По ее словам, при смене климата резкие перепады погоды становится все сложнее предусмотреть, а происходить они будут все чаще и неожиданней.

"Наше влияние на климатическую систему настолько велико, что возможность ее прогнозировать и контролировать, очень мала. Нам придется адаптироваться", — сказала Бойко.

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